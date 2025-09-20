パソコン（PC）およびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、ゲーミング機器ブランド「ELECOM GAMING V custom」から、ワイヤレス・ゲーミングマウス「VM800」シリーズを2025年9月下旬に発売する。手の大きさや持ち方に合わせて2サイズ同社が30年以上にわたってPC周辺機器を開発してきた技術やノウハウを活かしながら、ユーザーの声を反映して誕生。世界初だという「Ultra-Wideband」と高速通信「True 8K」を搭載