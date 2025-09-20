◇パ・リーグ日本ハム8―7ロッテ（2025年9月20日エスコンＦ）日本ハムがサヨナラ勝ちで連敗を「2」で止めた。9回2死から山県が二塁打で出塁。代打・浅間の左越え打で生還した。終わりよければすべてよし。打線は序盤に清宮幸の2打席連続適時打など7点を入れた。ところが、先発の達が4点を奪われると、6回には2番手の宮西の失策、三塁・郡司の失策も絡んで2点を奪われた。1点差の7回は内野陣に2つの失策がつくな