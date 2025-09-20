記者会見する三重県四日市市の森智広市長＝20日午後、四日市市役所三重県四日市市の森智広市長は20日に記者会見し、記録的な大雨により274台の車両が浸水被害に遭った同市の地下駐車場「くすの木パーキング」で、22日から車両所有者の立ち入りを認め、被害の確認を始めることを明らかにした。24日まで実施する。「被害に遭われた方が納得できるよう、市も支援する」と述べた。駐車場は市が出資する第三セクターが運営。市によ