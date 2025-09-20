大相撲秋場所７日目（２０日・両国国技館）――横綱豊昇龍はすくい投げで平戸海を下し、土つかずの７連勝。横綱大の里は豪ノ山を押し倒し６勝とした。大関琴桜は後手に回る相撲で王鵬に押し出され、２敗目を喫した。関脇若隆景は小結安青錦に低い姿勢で攻められ、押し出されて３敗。安青錦は５勝。関脇霧島は伯桜鵬に寄り切られ、４連勝の後に３連敗。小結高安は阿炎を押し倒し、初日を出した。