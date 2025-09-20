演歌歌手山口ひろみ（50）が20日、東京・神田明神で、17日発売の新曲「みちのく銀山なみだ雪」のヒット祈願に出席した。ヒット祈願は22年4月発売の「哀愁港町」以来。前回は1人だったが、今回は表題曲の作詞を担当した麻こよみ氏、カップリング曲「恋問海岸ラプソディ」の作詞・作曲を担当した岸田敏志も同席した。山口は「先生方もいらっしゃって、正直『売れなかったらどうしよう』と思っていたけど、ご祈とうを受けているう