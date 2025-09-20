自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）への出馬を表明した「コバホーク」こと小林鷹之・元経済安保担当相（50）が19日配信のABEMA報道番組「AbemaPrime」に生出演。自身が通ったハーバード大学の先輩について語った。番組冒頭、東大法学部卒・大蔵省（当時）・ハーバード大留学・財務省という経歴が紹介された。司会の青木源太から「今回総裁選出ている方、コロンビア大学、ハーバード、ハーバード、ハーバード、みたいな経歴