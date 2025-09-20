お笑いタレントのあばれる君が２０日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」に出演。世界遺産マイスターを取得したことに言及した。あばれる君は２０２２年に世界遺産検定１級を取得。先月には１級のさらに上の資格である「世界遺産マイスター」を取得したことをＳＮＳを通して発表していた。ＭＣを務める「サンドウィッチマン」の富澤たけしから資格を取ろうと思ったきっかけを問われると、あばれ