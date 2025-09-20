フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪予選（中国・国家体育館）、女子ショートプログラム（ＳＰ）に個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場したアデリア・ペトロシャン（ロシア）に対し、自国内から称賛の声が上がっている。１９日のＳＰでは冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を着氷させたが、２本目の３回転ルッツは回転不足となった。ミスが目立ちながらも、６８・７２点で首位発進。ロシアメディア「ｓｐｏｒｔ