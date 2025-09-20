パ５位の西武は２０日、４位・楽天戦（楽天モバイル）に１―２と敗戦。連勝は２でストップしそのゲーム差は３・５に戻った。先発した渡辺勇太朗投手（２４）は６回途中まで１０安打を許しながら、失点を３回二死一、二塁から打たれた黒川、ボイトの連続適時打による２失点にしのいだ。一方の打線は２点を追う４回に相手先発・荘司から山村が４号ソロを放ち１点差とした。山村は「甘く入ってきたところをしっかりと捉えること