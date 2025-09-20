『伊集院月丸の残念な霊能稼業 1巻』（魚住かおる/朝日新聞出版）第4回【全27回】【漫画】『伊集院月丸の残念な霊能稼業』を第1回から読む幽霊の姿が見えるだけで、お祓いなど一切できないインチキ霊能者・伊集院月丸の実態はただのニート。業を煮やした家族に就職を迫られ、プロ霊能者・黒田光成に押しかけ弟子入りし、数々の霊能事件に挑む――。「Nemuki＋」の大人気シリーズ！ ポンコツ霊能者見習いと濃過ぎる仲間達のオカルト