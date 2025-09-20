ホンダは18日、ヴェゼルの最新グレード「e: HEV RS」をホームページで先行公開した。全国のHonda Carsで先行予約の受付を開始しており、2025年10月に発売する。【こちらも】ホンダの「プレリュード」が復活、e:HEV搭載で発売ヴェゼルは、2013年に初代が発売されて以来、ホンダを代表するコンパクトSUVとして活躍。現行モデルは、2021年発売の2代目で、クーペを思わせるシルエットや上質なインテリア、多種多様な先進装備などが