テラニシモータースは、大阪で展開している完全無人の「セルフレンタカー」について、2026年までに全国100拠点への拡大を目指すと発表した。現在は門真・枚方でサービスを開始しており、スマホで予約から解錠・返却まで完結できるセルフレンタカーだ。【こちらも】洗車傷を防ぐ新タオル「ノンスクラッチベロア」発売Yes！No！から従来のレンタカー利用では、店舗に足を運んで免許証を提示し、契約書を作成・署名したうえで料