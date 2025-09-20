演歌歌手の山口ひろみが２０日、東京・神田明神で新曲「みちのく銀山なみだ雪」（１７日発売）のヒット祈願を行った。２０２２年発売の「哀愁港町」以来となるヒット祈願。禁断の恋をテーマにした王道演歌で「歌は道ならぬ恋がいい。主人公になれるので、ぜひ歌の中で不倫をしたいと思います」と笑わせた。「旦那さんがやったら離婚ですよ」と、２１年に結婚した夫にクギを刺すことも忘れなかった。同曲の舞台となる山形