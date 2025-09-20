◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神・芝２４００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）第７３回神戸新聞杯の前日最終オッズが２０日、発表された。単勝１番人気は２頭が並んだ。日本ダービー３着の（５）ショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）と、同５着の（１０）エリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）がともに２・８倍となっている。以下は昨年のホープフ