◆大相撲秋場所７日目（２０日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）を押し倒し、６勝目。過去５勝１敗の相手に、強烈なぶちかまし２発で土俵下に吹き飛ばし、１敗を守った。４日目は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に敗れたものの、順調に白星を重ねている。前日は、東前頭３枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）を全く問題にしなかった。右を差してがっちりと下手をつかみ、一気に寄り切った。