◇フィギュアスケート２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選第２日（２０日、北京）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）は、１１５・９８点。合計１７８・６６点で３位に入った。ペアの残る五輪出場枠は「３」で、ＳＰから順位を１つあげて枠獲得に滑り込んだ。夢の五輪出場へ大一番に臨んだ「ゆなすみ」は、序盤サイドバイサイドの３連