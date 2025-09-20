◇大相撲秋場所7日目（2025年9月20日東京・両国国技館）大相撲秋場所は20日、東京・両国国技館で7日目の取組が行われ、結びの一番では横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が西前頭3枚目・豪ノ山(27＝武隈部屋）を力強く押し倒して6勝1敗とした。初日からただ一人全勝中の横綱・豊昇龍は東前頭4枚目・平戸海を土俵際のすくい投げで下し、7連勝を決めた。5勝1敗の大関・琴桜は西前頭2枚目・王鵬のまわしが取れず、押し出され