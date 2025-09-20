猛烈な残暑はおさまるものの、10月初めにかけては、関東甲信・東海・西日本で、真夏日のところがあるでしょう。平年より気温の高い状況は10月にかけて続き、各地の紅葉の見ごろの時期は、例年より遅くなりそうです。北日本・北陸の降水量は平年並みか多くなるでしょう。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は、数日の周期で変化するでしょう。前線の影響をうけやすい時期があり、降水量は平年並みか多くなる可能性