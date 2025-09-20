Jリーグのレジェンドプレーヤーが各クラブOB選手と対戦する明治安田スーパーレジェンズマッチ2005が20日、C大阪レジェンズを相手の初戦をヨドコウ桜スタジアムのC大阪―柏戦に先がけて行われた。「明治安田スーパーレジェンズ」は明治安田生命がJリーグタイトルパートナー11周年を迎え「ファン、サポーターの裾野拡大や、サッカーを通じた地域活性化への貢献」を目指して結成。C大阪レジェンズとの対戦が決まったもの。15分