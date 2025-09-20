草なぎ剛が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（10月13日スタート毎週月曜後10時）のポスタービジュアルが、20日に解禁された。【画像一覧】『終幕のロンド』ゲストキャスト本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理か