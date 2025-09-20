9人組グループ・Snow Manの日本テレビ×ディズニーによるトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man−Traveling with Snow Man−』（後4：25〜後4：55※関東ローカル）のEpisode5が、あす21日に放送される。【番組カット】西陣織の着物姿で…京都旅を楽しむ渡辺翔太＆目黒蓮同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラ