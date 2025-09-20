「ソフトバンク４−５オリックス」（２０日、みずほペイペイドーム）３位・オリックスが首位・ソフトバンクに辛勝し、連敗は「８」でストップ。昨季から鬼門と化している敵地ペイペイでの連敗も１３（１分けを挟む）で止めた。勝利は２０２４年４月２１日以来だ。ＣＳ進出に向けて危機感いっぱいの岸田監督は、９月好調のベテラン・西野を３年ぶりに４番で起用。打線は若月が四回に６号３ランで一時逆転に成功したが、初回に