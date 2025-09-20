お笑い芸人、あばれる君（38）が20日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」にゲスト出演。最も過酷だったロケについて語った。あばれる君はリスナーから「過酷だったロケ」について質問を受けると、「『衝撃』か『じんわり』か。2大巨頭あります」とジャンル別に回答。続けて「『じんわり』だと、牛のゲップを吸うっていうロケですね」と苦笑した。内容については「（ゲップが）二酸化炭素出すってことで、温暖