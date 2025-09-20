『みことちゃんは嫌われたくない！4』（Pt/KADOKAWA）第5回【全7回】【漫画】『みことちゃんは嫌われたくない！4』を第1回から読むみこと、たかせの二人は幼なじみでお互いのことが大好きなのに、なかなか想いを伝えられない。夏休みを通して距離を縮め、このままカップル誕生かと思いきや…順調には進まない！ みことと委員長のキャットファイト、たかせ父は浮気疑惑により石抱の刑で命と家庭崩壊の危機、みこと母がテレビ電話に