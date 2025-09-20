プレミアリーグ第5節のメインカードの1つであるアーセナル対マンチェスター・シティの一戦がロンドンにあるエミレーツ・スタジアムで行われる。シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督は試合前の記者会見に出席。対戦相手であるアーセナルが今夏8選手を獲得し、2億5500万ポンド、日本円にして約500億円を費やしたことに対して自身の意見を述べた。『Manchester Evening News』が伝えている。「それは彼らが決めたことだ。