J1リーグ終盤戦に挑むファジアーノ岡山の活躍に期待を込めて、子どもたちがシュートを競う大会が岡山市北区の表町商店街で開かれました。 【写真を見る】ファジアーノ岡山の活躍に期待を込めて子どもたちが商店街でシュート初開催のPK大会小学生約100人が挑戦【岡山】 商店街に設置されたミニゴールに向けて子どもたちが次々シュート。このPK大会はファジアーノを応援しな