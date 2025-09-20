岡山・香川のグルメを一度に味わえるイベントが岡山市北区のコンベックス岡山で開かれています。 【写真を見る】岡山・香川のグルメを集めた「つながる食の大博覧会」岡山県産の海苔天をトッピングした讃岐うどんなどコラボメニューも【岡山】 岡山のご当地グルメ・カキオコに、 香川のソウルフード・骨付鳥。 岡山と香川それぞれ自慢のグルメを一堂に集めた食の大博覧会です。 今年5月に香川県でも開催された