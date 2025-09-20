京王電鉄は、土休日限定で京王ライナーの期間限定割引を10月26日まで実施している。対象列車は、土休日の朝に運転している、京王八王子発新宿行きの2号・4号・6号と橋本発新宿行きの32号・34号・36号・38号の計7列車。座席指定料金が通常410円のところ、300円となる。発売場所はチケットレスサービスと券売機。車内料金（700円）では割引を実施しない。