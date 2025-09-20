◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ４―１阪神（２０日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手が１１号ソロを放った。２点ビハインドの７回１死、ＤｅＮＡ・竹田から左翼スタンドへ運んだ。自身２戦ぶりの一発だったが、チームはハマのドラフト１位右腕に苦しみ１得点に終わった。主砲は「残り試合も少ないですし、まだ先がある。個人としてもチームとしても１試合１試合を大事にやっていく必要がある。しっかり準備していきたいと思い