◆第７１回オールカマー・Ｇ２（９月２１日、中山競馬場・芝２２００メートル）前日最終オッズが９月２０日、ＪＲＡにより発表された。単勝１番人気は（９）ドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）で３・１倍となっている。重賞では連続２着が続いているが前走の七夕賞は頭差の惜敗。２走ぶりにクリストフ・ルメール騎手の手綱に戻る今回は、悲願の重賞初制覇へ期待がかかる。２番人気は（４）レガレ