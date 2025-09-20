◆イースタン・リーグ西武９―２オイシックス（２０日・カーミニーク）西武のＪ・Ｄ・デービス内野手が２０日、イースタン・リーグ・オイシックス戦（カーミニーク）で実戦復帰。「親指の痛みもなく感触もすごい良くて、この１週間半くらいずっとプレーしたくてたまらなかったので復帰できて良かった」と胸をなで下ろした。８月２９日・オリックス戦（ベルーナＤ）の２回表の守備で、球足の速い打球がワンバウンドで左手首付