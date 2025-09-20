◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２０日・バンテリンＤ）ヤクルト・村上宗隆内野手が２戦連続で途中交代した。「１番・三塁」で先発出場し、初回に今季限りで現役を引退する中日・岡田俊哉投手の最終登板で打席に立ち、５球全てバットを振らず見逃し三振。１回の守備で北村恵と交代した。高津臣吾監督は「体調が優れないのでちょっと今様子を見ているところで、今日は使う気がなかった。せっかくなので（引退登板で