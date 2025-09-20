◆大相撲秋場所７日目（２０日・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、新小結・安青錦（安治川）に押し出され、手痛い３敗目。先場所は敗れた相手で、若隆景を憧れの力士とする安青錦に低い姿勢で押され、引いたところを押し込まれた。前日は、前頭３枚目・豪ノ山（武隈）に当たり負けし、引いてしまい、土俵際の突き落としで勝った。取組直後は、首をひねっていたが、この日は難敵に黒星となった。若隆景は