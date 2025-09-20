◆大相撲秋場所７日目（２０日・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭４枚目・平戸海（境川）をすくい投げ、土つかずの７連勝とした。過去７勝１敗と得意としている相手に、土俵際まで押し込まれたが、右からすくって逆転。単独首位を守った。「一日一番、しっかり集中してやれているのでいいと思う」と前日は苦手の西前頭２枚目・王鵬（大嶽）に快勝し、手応えをつかんでいる表情を見せた。立ち合い鋭い踏み込みから圧