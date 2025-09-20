モデルで俳優の桃月なしこ（29）が、16日発売の『漫画アクション』の表紙に登場した。昨年の登場から約1年ぶり、前回の表紙からは半年も経たないうちの抜擢となり、本人は「本当にうれしい」と喜びを語った。【写真】ビキニで美ボディを披露する桃月なしこ今回の撮影テーマは「大人の休日」。ナチュラルな空気感の中にシックでクールな表情を織り交ぜ、落ち着いた雰囲気を見せている。秋の気配を感じさせる衣装を取り入れた誌