◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季52号を記録。チームは逆転勝利で地区優勝へ優勝マジック「4」としました。ジャイアンツ戦に1番指名打者で出場した大谷選手は、5回2死1、2塁の好機で迎えた第3打席。左腕ロビー・レイ投手が投じたアウトコース高めの153キロのストレートを逆方向へはじき返し、レフトへの逆転3ランを記録します。1年前の同じ日には、敵地でのマ