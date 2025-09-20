【ニューヨーク＝山本貴徳】米フロリダ州の連邦地裁は１９日、トランプ大統領が米紙ニューヨーク・タイムズを相手取り１５０億ドル（約２兆２０００億円）の損害賠償を求めた訴訟で、訴状をいったん却下した。訴状が８５ページあり、簡潔さを求める規則に違反していると判断した一方、２８日以内の再提出を認めた。判事は、訴状に不要な誇張表現や中傷、政治的発言が盛り込まれており、簡潔さを求める規則に「明白に反している