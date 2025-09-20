【平塚学園−市ケ尾】七回２死満塁。追加点となる右前への２点適時打を放った平塚学園の萩原＝等々力◆平塚学園７−２市ケ尾平塚学園は市ケ尾を下し、２年連続の８強入り。中盤まで競り合う展開となったが、２―１の七回に畳みかけた。２死から１点を追加し、なお満塁の好機。３番萩原が「（相手投手が）制球を乱している中で、初球に甘い変化球が来てくれた」と好球必打で２点適時打とし、一挙５得点で試合を決めた。次戦