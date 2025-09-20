20日、福岡県久留米市で飲酒運転撲滅を呼びかけるキャンペーンが行われました。久留米市の自動車用品販売店には、21日からの秋の交通安全県民運動を前に飲酒運転の模擬体験コーナーが設置されました。訪れた人たちは酒に酔った状態を体験できるゴーグルやVRの映像などを通して、飲酒運転がどれほど危険かを実感していました。福岡県内の８月末までの飲酒運転の検挙数は2098件で去年同時期（1024件）の倍以