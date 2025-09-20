20日、北九州市で「わっしょい百万夏まつり」が始まりました。ことしは猛暑を避けるため、1か月半遅らせての開催です。20日から北九州市小倉北区で開催されているのは「わっしょい百万夏まつり」です。様々なステージイベントや出店のグルメを楽しむことができます。例年、8月上旬に開催され、2日間でおよそ150万人が参加しますが猛暑の影響で熱中症になる参加者が増加したことから、ことしは1か月半遅らせての開催となりま