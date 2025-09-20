508A バリラがベースの小さなスパイダーフィアットは、今も昔も魅力的なコンパクトカーが得意分野。イタリア以外では馴染みが薄いかもしれないが、小柄なロードスターも多数手がけてきた。850スパイダーに1200や1600のカブリオレ、124、X1/9、バルケッタなど、個性派揃いでもある。【画像】クラス圧倒の実力508S バリラ・スパイダー「コルサ」オープンのフィアットたち全158枚今回ご紹介する508Sも、小さなフィアット。ベー