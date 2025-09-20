20日、複数の航空会社のシステムを取り扱うプロバイダーを狙ったサイバー攻撃があり、イギリスのヒースロー空港などヨーロッパの複数の空港で航空便の遅延や欠航が発生しています。ロイター通信などによりますと、20日、複数の航空会社の搭乗システムなどを取り扱うプロバイダーを狙ったサイバー攻撃があり、ロンドンのヒースロー空港などヨーロッパの複数の主要空港で航空便の遅延や欠航が発生しているということです。ベルギーの