「大相撲秋場所・７日目」（２０日、両国国技館）連日有名人の観戦が続く秋場所。この日も人気タレントと、レジェンドアスリートが土俵したから熱視線を送っていた。白のＴシャツにメガネ姿で見守っていたのは、マラソンのレジェンド瀬古利彦氏。さらに金髪姿に茶色のＴシャツで観戦していたのは常連の上地雄輔。ＳＮＳでは「瀬古さんいるけど世界陸上中だし他人の空似かな」、「瀬古さんこの後、国立かな？」、「瀬古さんこ