「中日３−０ヤクルト」（２０日、バンテリンドーム）試合後に岡田俊哉投手、祖父江大輔投手の引退セレモニーが行われた。花束贈呈で智弁和歌山時代の恩師・高嶋仁前監督が登場すると、岡田は思わず笑みを浮かべた。そして感極まったように口元を震わせた左腕。スピーチでは「プロへの背中を押してくださった高嶋先生。大学進学を希望していた僕に『おまえはプロで勝負しろ』と言ってくださいました。あの言葉がなければ今の