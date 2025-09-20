10日、イエメンの首都サヌアで、イスラエル軍による空爆で上がる炎と煙（AP＝共同）【エルサレム共同】米ニューヨークに本部を置く民間団体、ジャーナリスト保護委員会（CPJ）は19日、イスラエル軍が10日にイエメンの親イラン武装組織フーシ派が支配する首都サヌアの新聞社を攻撃し、イエメン人記者ら報道関係者31人が死亡したと発表した。報道関係者に対する攻撃で過去2番目に深刻な被害としている。フーシ派はパレスチナのイ