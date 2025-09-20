２０日に行われた陸上の世界選手権男子円盤投げ予選で、日本記録（６４メートル４８）を持つ３２歳の湯上剛輝（トヨタ自動車）は５６メートル４０の全体３７位で予選敗退となった。この種目の日本勢では２００７年大阪大会の畑山茂雄以来２人目となる出場。「夢のような時間だった。世界から遠いと言われていた円盤投げでこの舞台に立てて、家族や友人らと同じ空間を共有できたことが幸せだった」と感慨に浸った。聴覚障害があ