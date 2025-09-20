全国のあすの天気です。明け方まで、東日本・北日本を中心に雨が降りそうです。北日本を中心に非常に激しい雨が降り、北海道ではあす未明にかけて、線状降水帯が発生するおそれがあります。土砂災害などに警戒し、安全な場所で過ごすようにしてください。北海道や北陸地方は昼過ぎまで局地的に雨が残りやすいでしょう。そのほかの地域は、太平洋側の地域を中心に日中よく晴れる見込みです。あすの気温です。西日本を中心に高く、各