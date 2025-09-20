「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）阪神の藤川球児監督は試合後、ドラフト１位の伊原について「かわそうとしてもかわせる時期じゃない」と評した。七回から登板した左腕はイニングをまたいだ八回、オースティンに左翼へダメ押しの２ランを被弾。チームが大山のソロで１点差に迫った直後の一発だっただけに、流れを持って行かれる形になった。指揮官は「そのあたりは勉強で、かわす技より強さを来年に向けて勉強