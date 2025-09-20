世相を反映した『かかし』の出来栄えを競う「中田かかし祭」がきょうから高岡市で始まりました。中田かかし祭は、商店街ににぎわいを生み出そうと1983年に始まり、42回目の今年は地元の住民や事業所などから100作品・132体のかかしが出品されました。かかしは、ワラや古着などを使って、今年話題になったニュースや人物を題材に作られます。こちらは今年も大活躍のロサンゼルス・ドジャース、大谷翔平選手と真美子夫人