2024年の自民党総裁選に立候補した上川陽子前外相は20日、静岡市で記者団に対し、22日に告示される今回の総裁選には立候補しない考えを表明した。総裁選で誰を支持するかは言及しなかった。上川氏は、「一致団結して結束して全力で進まなければいけない総裁選だ」とした上で、「今回、私自身は立候補しない。支える側の1人として総裁を担ぎ、そのための努力をこれからも邁進していきたい」述べた。総裁選で誰を支持するかについて